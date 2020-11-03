Модельные библиотеки Владимирской области начнут подтверждать свой статус

Библиотеки нового поколения во Владимирской области начнут подтверждать свой статус с 2021 года. Механизм внутренней аттестации учреждений был введен в регионе по внутренней инициативе, заявила ТАСС директор департамента культуры области Алиса Бирюкова.

По словам чиновницы, смысл системы заключается в том, «чтобы библиотеки, получая новое оборудование и начиная новую работу, продолжали развиваться, и с определенной периодичностью подтверждали свой статус».

«Такая система есть у творческих коллективов, у которых есть звание образцовых или народных, которые они подтверждают через коллегии департамента культуры. Такой же механизм мы хотим запустить для модельных библиотек», — объяснила Бирюкова.

Создание модельных библиотек в России проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.