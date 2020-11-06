В севастопольском музее-заповеднике вновь проведут школу для волонтеров

Школа волонтеров культуры, которая прошла осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, будет проведена и в 2021 году. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал руководитель проекта Артем Чернов.

В 2020 году волонтеры помогали в проведении раскопок на дороге, проходившей в древности по хоре Херсонеса. Школа волонтеров стала частью проекта «Волонтеры наследия», проходившего с сентября по октябрь в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Надеемся, что в следующем году ребята, прошедшие школу "Волонтеров наследия" сейчас, смогут пройти и следующий этап подготовки», — отметил Чернов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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