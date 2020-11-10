В Саратовской области отремонтируют дом культуры благодаря экономии средств

В Саратовской области благодаря экономии средств национального проекта «Культура» отремонтируют еще один дом культуры в добавок к уже модернизированным учреждениям. Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

Власти области отремонтируют ДК в селе Озерки. На эти работы, которые планируется завершить к декабрю, выделят 2,9 миллиона рублей.

Отмечается, что по изначальному плану в рамках реализации нацпроекта в 2020 году велся ремонт пяти сельских культурно-досуговых учреждений и строительство нового ДК. На работы было выделено 76 миллионов рублей.

Три дома культуры в селах Ивановка, Николаевка и в поселке Первомайский уже открыты после ремонта, строительство ДК в селе Семено-Полтавка также завершено. Работы в культурных учреждениях в селе Калмантай и поселке Новониколаевский завершат до конца ноября.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.