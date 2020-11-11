Любимова заявила о развитии креативных индустрий благодаря нацпроекту «Культура»

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что реализация национального проекта «Культура» способствует развитию креативных индустрий в стране. Ее слова передает ТАСС.

Чиновница подчеркнула, что создание домов культуры в сельской местности поддерживает творческий рост россиян в самых малых формах. По ее словам, модернизация детских школ и выделение грантов любительским коллективам также ведет к развитию креативных индустрий.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.