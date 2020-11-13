Специалисты учреждений культуры Приамурья повысили квалификацию

В Приамурье 196 работников учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в лучших российских центрах непрерывного образования. Об этом сообщила министр культуры Амурской области Надежда Доргунова, передает ТАСС.

Курсы проводились в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Отмечается, что специалистов обучали, в частности, креативному подходу в работе. Мероприятия проводились в рамках реализации национального проекта «Культура».

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.