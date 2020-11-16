В Чечне появятся две библиотеки нового поколения

В Чеченской Республике до конца 2020 года откроются две библиотеки нового поколения, созданные в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает портал «Чечня сегодня».

Речь идет о модернизированных А-Шериповской сельской библиотеке и Алхан-Калинской библиотеке. В зданиях ведутся ремонтные работы, планируется расширение книжного фонда учреждений и создание в помещениях специальных зон для разных возрастных групп.

Первая в Чечне модельная библиотека открылась в июне 2020 года.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.