В Чечне появилась первая библиотека нового поколения

В Чеченской Республики после модернизации открылась Наурская центральная детская библиотека, ставшая первой модельной библиотекой нового поколения в регионе. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что в здании культурного учреждения был проведен капитальный ремонт, для библиотеки закупили новое оборудование и мебель. В помещениях оборудовали зоны для чтения, игр и мастер-классов.

Работы были проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». В рамках нацпроекта в республике откроют еще три модельные библиотеки.

27 мая министр культуры России Ольга Любимова объявила, что библиотеки страны вскоре откроются с соблюдением новых мер безопасности.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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