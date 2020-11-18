В Бурятии модернизируют девять библиотек

В Республике Бурятия до 2022 года будут модернизированы девять библиотек, расположенных в отдаленных селах. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры региона.

На работы по обновлению учреждений из федерального бюджета выделено 65 миллионов рублей. Создание библиотек нового поколения проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

Отмечается, что модернизированные модельные библиотеки смогут обслуживать людей с ограниченными возможностями здоровья. В обновленных учреждениях появятся книгохранилище, мультимедийная коворкинг-зона и арт-холл.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.