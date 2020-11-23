В Хабаровском крае обновят три кинозала

В трех населенных пунктах Хабаровского края обновят кинозалы, на эти работы в рамках реализации нацпроекта «Культура» выделят около 15 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что субсидии на переоборудование трех кинозалов региона будут выделены до 2022 года. Власти края пока не определили, в каких именно населенных пунктах будет проведена модернизация. После переоборудования кинозалы должны будут отдавать под российские фильмы половину всех сеансов в течение трех лет.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.