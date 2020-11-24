Сотни работников культуры из Хабаровского края повысят квалификацию

В 2021 году 324 работника культуры из Хабаровского края примут участие в программах повышения квалификации в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС.

Обучение специалистов пройдет дистанционно на базе ведущих федеральных творческих вузов. Участники курсов получат знания по организации обучения людей с ограниченными возможностями, современным технологиями и практикам библиотек, а также по бренд-менеджменту культурных учреждений.

Отмечается, что в 2020-м обучение уже прошли почти 300 работников культуры края.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.