В России до конца года отреставрируют 25 домов культуры, таким образом число отремонтированных ДК в стране достигнет четырех сотен. Об этом заявила глава Минкульта России Ольга Любимова, интервью с чиновницей опубликовано на сайте «Вести.ru».

«У нас будет 400, наверное, до конца года. Сейчас 375 домов культуры отреставрировано. А у нас на десять миллиардов рублей лежит проектно-сметной документации, и все только просят еще и еще в регионах, потому что это такая мера, в которой люди очень нуждаются», — отметила Любимова.

Реставрация домов культуры в стране ведется в рамках реализации национального проекта «Культура». В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.