В Бурятии запланировали реконструкцию кукольного театра

Правительство Республики Бурятия запланировало реконструкцию кукольного театра «Ульгэр» при федеральной поддержке. Власти региона запросят средства на работы в 2021 году, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Стоимость реконструкции театра кукол составит 866 миллионов рублей. Власти региона ожидают получить финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Отмечается, что проектно-сметная документация в настоящее время проходит экологическую и государственную экспертизы.

Здание театра было построено в 1917 году. «Ульгэр» — единственный в Бурятии театр для детей, он был основан в 1967-м.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.