Амурская область обновила десять домов культуры

Власти Амурской области в 2020 году обновили материально-техническую базу десяти домов культуры. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» в учреждениях, расположенных в восьми муниципалитетах области, закупили новое оборудование и мебель. На это регион получил более 16,5 миллиона рублей. Также в ходе реализации проекта были отремонтированы два ДК — в селе Бочкаревка Серышевского района и селе Дмитриевка Ивановского района.

Модернизация домов культуры — одна из задач нацпроекта «Культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.