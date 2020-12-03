Приамурье закупило пять мобильных культурных центров

Власти Амурской области закупили в 2020 году пять мобильных культурных центров (автоклубов). Об этом сообщает ТАСС.

Автоклубы были приобретены в рамках реализации национального проекта «Культура» для удаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные дома культуры. Их направили в Свободненский, Бурейский, Мазановский, Константиновский и Архаринский районы Приамурья.

Отмечается, что это вторая партия мобильных культурных центров, закупленных регионом. В 2019 году власти области приобрели шесть автоклубов.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.