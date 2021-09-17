Прохор Шаляпин похвалился своим домом российскому актеру

Российский актер Вячеслав Чепурченко рассказал, как певец Прохор Шаляпин похвалился ему своим домом за границей. Артист поделился подробностями в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Чепурченко и Шаляпин познакомились во время участия в проекте «Форт Боярд». По словам актера, они стали общаться друг с другом и после съемок передачи. «Не могу сказать, что мы стали друзьями, но точно хорошими знакомыми», — пояснил Чепурченко.

В июле Шаляпин поздравил Чепурченко с днем рождения, однако во время обращения к имениннику решил рассказать о своей заграничной недвижимости. «Прислал мне видео своего дома из-за рубежа. Поздравил меня, но хвалился домом. Прохор этим и прекрасен», — уточнил актер, но не рассказал, о каком именно доме идет речь.

В августе «Комсомольская правда» сообщала, что миллионерша Татьяна Дэвис, на которой женился Шаляпин, владеет недвижимостью заграницей. По данным портала, у нее есть дом в Монако, в Мексике и несколько особняков в Канаде.

В феврале 2021 года Прохор Шаляпин раскрыл, какую сумму тратит на коммунальные услуги, проживая в сталинском доме в Москве. Каждый месяц артисту приходилось отдавать за ЖКУ до десяти тысяч рублей. На тот момент оплату счетов контролировала мать певца.