Прохор Шаляпин рассказал о состоянии заразившейся коронавирусом жены-миллионерши

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал Teleprogramma.pro о самочувствии своей новой жены, 42-летней миллионерши Татьяны Клаудии Девис, которая попала в больницу сразу после их свадьбы в Лас-Вегасе.

«Татьяна сейчас находится в тяжелом состоянии, в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ. А ее папа — под кислородной маской. Так что все сложно. Я очень переживаю за них. Это очень хорошие люди. И я не знаю, за что им выпало такое испытание в жизни», — заявил Шаляпин.

Артист рассказал, что сейчас он переписывается с матерью своей супруги. Раньше раз в сутки ему удавалось общаться с женой, но теперь она не в состоянии это делать. Шаляпин предположил, что заразиться коронавирусом она могла во время празднования свадьбы в клубе от одного из их знакомых.

Певец отметил, что сам он до встречи с Татьяной в США успел сделать оба компонента прививки, а плохое самочувствие у нее начало проявляться через 3 дня после их свадьбы. Сначала они подумали, что у женщины обычная простуда и занимались самолечением, но в течение нескольких дней ей становилось все хуже и 9 августа супругу артиста забрали в реанимацию. «Ближайшие три дня – критические, многое зависит именно от них», — заявил Шаляпин.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис состоялась в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владеет в Канаде сетью адвокатских контор. Сейчас она находится в американской больнице под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).