Прохор Шаляпин сходил на прием к пластическому хирургу и омолодил лицо

Российский певец Прохор Шаляпин сходил на прием к косметологу и «улучшил» свою внешность. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте пластического хирурга Карла Юрьевича.

Специалист разместил на своей странице серию фотографий с артистом. На первом снимке они запечатлены вместе, в разные участки лица знаменитости введены иглы. На втором кадре Шаляпина засняли до и после проведенных процедур Soft Touch Man, Neck of dream и Front lift. На данном фото также видно, что у певца выровнялся тон кожи, разгладились морщины, а контуры лица стали более четкими.

«Что можно сказать об эффекте? Я в восторге! Всего 45 минут, и я стал выглядеть просто превосходно!» — отозвался исполнитель. Пользователи сети принялись обсуждать омолодившееся лицо звезды и хвалить работу пластического хирурга. «Доктор, результат шикарный», «Очень красиво и максимально естественно», «Какой довольный и счастливый пациент! Ваши руки золотые», «Результат превзошел себя», «О, Прохор Шаляпин просто красавчик получился», — высказывались они.

В апреле врач раскрыл правду об изменениях в лице обруганного из-за пластики американского актера Зака Эфрона. Артист появился в эфире передачи «День Земли! Мюзикл», после чего подвергся критике со стороны поклонников. По их мнению, внешний вид звезды изменился из-за ботокса и филлеров. Пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn), в свою очередь, встал на защиту актера и подчеркнул, что Эфрон не прибегал к косметологическим услугам.