Врач раскрыл правду об изменениях в лице обруганного из-за пластики Зака Эфрона

Американский врач объяснил изменения во внешности популярного актера Зака Эфрона, которого обругали в сети за чрезмерную пластику лица. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте медика.

33-летний Эфрон появился в эфире передачи «День Земли! Мюзикл», после чего подвергся критике со стороны поклонников. По их мнению, внешний вид звезды изменился из-за ботокса и филлеров. «До пластики Зак Эфрон выглядел лучше», «Он похож на Сквидварда», «Зачем Зак Эфрон сделал это? Он и без того красивый, ему не нужны были пластические операции», — писали юзеры в Twitter.

Пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn), в свою очередь, встал на защиту актера и записал ролик, в котором раскрыл истинные причины изменения во внешности Эфрона. Специалист отметил, что артист не прибегал к косметологическим услугам. «Косметолог не делал бы инъекции в эти области лица», — пояснил он.

В ролике врач предположил, что, скорее всего, стоматолог удалил актеру зубы мудрости, из-за чего на его скулах появился отек и они увеличились в размере. «Вспомните, не выглядели ли вы также, после посещения дантиста?» — поинтересовался Юн. Публикация доктора стала вирусной и набрала больше четырех миллионов просмотров.

Ранее в феврале фанаты не узнали 58-летнюю Деми Мур на новом фото. На размещенном в сети кадре знаменитость позирует в кресле в коричневом свитшоте с белым рисунком и голубых джинсах. Пользователи сети не узнали Мур на снимке из-за чересчур гладкой кожи на лице и отсутствия морщин.