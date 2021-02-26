Поклонники не узнали 58-летнюю Деми Мур на новом фото

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram и удивила поклонников изменениями в своей внешности. Соответствующая дискуссия появилась в Daily Mail.

На размещенном в сети кадре 58-летняя знаменитость запечатлена, сидя на полу в своей квартире посреди разбросанных вещей. На ней — коричневый свитшот с белым рисунком, голубые джинсы, а также берет леопардовой расцветки и очки. «Весенняя генеральная уборка или шанс поиграть в переодевания?» — подписала она пост, который набрал почти 60 тысяч лайков.

Пользователи сети не узнали Мур на фотографии из-за чересчур гладкой кожи на лице и отсутствия морщин. «Совершенно другой человек», «Это самая отфотошопленная фотография, которую я когда-либо видел!», «Изменилась до неузнаваемости», «Какая жалость, теперь она выглядит очень странно. У нее неправильная форма рта. С ее деньгами можно было бы нанять лучшего хирурга», «О боже, это уже не есть хорошо, она испортила себе лицо!» — высказывались они.

27 января Деми Мур вышла на подиум в черном атласном костюме, состоящем из расклешенных брюк и топа с глубоким декольте и открытыми плечами. Внимание фанатов привлекло «новое» лицо модели: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях манекенщицы. «Неужели это Деми Мур... Ее не узнать», «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — негодовали они.