Удивившая новым лицом зрителей дефиле Деми Мур раскрыла секрет подготовки к шоу

Американская актриса и манекенщица Деми Мур, которая удивила зрителей модного показа изменениями в своей внешности, раскрыла секрет подготовки к дефиле. На ее пост в соцсетях обратили внимание в Page Six.

58-летняя модель стала участницей Недели моды в Париже, где представила коллекцию итальянского модного дома Fendi. После мероприятия Мур опубликовала фотографию в Instagram, на которой она запечатлена на борту самолета вместе с дочерью Скаут Уиллис. На кадре родственницы позируют в косметических масках на лицах и с электролитным напитком на столе.

«Подготовка к шоу», — подписала актриса пост, который набрал 44 тысячи лайков. Она также уточнила, что снимок сделан ее коллегой, британской моделью Карой Делевинь.

27 января Деми Мур вышла на подиум в черном атласном костюме, состоящем из расклешенных брюк и топа с глубоким декольте и открытыми плечами. Внимание фанатов привлекло новое лицо модели: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях манекенщицы. «Неужели это Деми Мур... Ее не узнать», «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — негодовали они.

Также, помимо Деми Мур, коллекцию Fendi представили известные супермодели Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Белла Хадид.