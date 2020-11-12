Дочь Деми Мур опубликовала откровенное фото актрисы

Дочь Деми Мур Румер Уиллис опубликовала откровенное фото актрисы. Снимки появились в Instagram-аккаунте артистки.

«Мама, с днем рождения. Я так благодарна, что проживаю эту жизнь с тобой. Ты самая крутая и дурная женщина-Скорпион, которую я знаю. Люблю тебя до Луны. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать сегодня твой день рождения», — написала Уиллис в честь 58-летия знаменитости.

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой Мур запечатлена в нижнем белье. Снимок был сделан во времена, когда актриса снималась в фильме «Стриптиз». На фото можно заметить и саму Уиллис, которая прижимается к животу матери. Дочь звезды также поделилась и другими совместными кадрами, на которых Мур позирует с детьми.

Летом знаменитость записала эротический подкаст и поделилась снимками домашней студии, которую разместила в туалете, удивив фанатов интерьером. Поклонники Мур обратили внимание на то, что в комнате с ванной и унитазом есть ковры, диван и огромная статуя человека в доспехах.