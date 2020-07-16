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Деми Мур записала эротический подкаст и удивила фанатов интерьером туалета

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Деми Мур
Деми Мур
Кадр: видео Late Night with Seth Meyers / YouTube

Актриса Деми Мур записала эротический подкаст и поделилась снимками домашней студии, которую разместила в туалете, удивив фанатов интерьером. Об этом она рассказала телеведущему Сету Майерсу, беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers.

Поклонники Мур обратили внимание на то, что в комнате с ванной и унитазом есть ковры, диван и огромная статуя человека в доспехах.

Актриса уточнила, что хранит в ванной статую Жанны д'Арк. «На ней очень удобно сушить полотенца», — заметила она.

Мур объяснила, что перетащила диван в туалет, чтобы работать над подкастом. По ее словам, комната оказалась наиболее подходящей для звукозаписи. Актриса добавила, что ковер в туалете был идеей Брюса Уиллиса — дом был куплен, когда они были женаты. «К тому же мы живем в горах, и тут бывает очень холодно», — отметила актриса.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором находящийся на самоизоляции Брюс Уиллис побрил свою 26-летнюю дочь Таллулу. Родственники сравнили девушку с Жанной д'Арк.

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