Деми Мур записала эротический подкаст и удивила фанатов интерьером туалета

Актриса Деми Мур записала эротический подкаст и поделилась снимками домашней студии, которую разместила в туалете, удивив фанатов интерьером. Об этом она рассказала телеведущему Сету Майерсу, беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers.

— Alexis “Bring Back Bunheads” Wilson (@sassyblackdiva) 08 июля 2020, 22:05

Поклонники Мур обратили внимание на то, что в комнате с ванной и унитазом есть ковры, диван и огромная статуя человека в доспехах.

Актриса уточнила, что хранит в ванной статую Жанны д'Арк. «На ней очень удобно сушить полотенца», — заметила она.

Мур объяснила, что перетащила диван в туалет, чтобы работать над подкастом. По ее словам, комната оказалась наиболее подходящей для звукозаписи. Актриса добавила, что ковер в туалете был идеей Брюса Уиллиса — дом был куплен, когда они были женаты. «К тому же мы живем в горах, и тут бывает очень холодно», — отметила актриса.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором находящийся на самоизоляции Брюс Уиллис побрил свою 26-летнюю дочь Таллулу. Родственники сравнили девушку с Жанной д'Арк.

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