Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур

Голливудский актер Брюс Уиллис воссоединился с женой — британской моделью Эммой Хемминг — после карантина с бывшей супругой Деми Мур. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее 65-летний артист оказался в самоизоляции вместе со звездой фильма «Привидение» и их тремя дочерьми — 31-летней Скаут, 28-летней Румер и 26-летней Таллулой. Теперь же Хемминг тоже приехала на ранчо Мур в Айдахо. Отмечается, что звезды поддерживают хорошие отношения, несмотря на то, что Мур и Уиллис развелись 20 лет назад.

Модель хотела приехать к мужу пораньше, однако во время пребывания в Лос-Анджелесе ее младшая дочь поранилась иглой от шприца. В связи с этим Хемминг пришлось остаться в городе, чтобы дождаться результатов анализа ребенка. Из-за случившегося Уиллису пришлось пропустить день рождения их другой дочери, которой в апреле исполнилось восемь лет.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором находящийся на самоизоляции актер побрил Таллулу. Родственники сравнили девушку с Жанной д'Арк.

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