Изолировавшийся с семьей и бывшей женой Брюс Уиллис побрил дочь

Голливудский актер Брюс Уиллис, изолировавшийся вместе со своей семьей, побрил дочь Таллулу. Запись произошедшего появилась в Instagram-аккаунте девушки.

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Уиллис изолировался на фоне пандемии коронавируса вместе со своими детьми и бывшей женой, актрисой Деми Мур. Его нынешняя супруга, артистка Эмма Хеминг-Уиллис, проводит время в другом месте — в комментариях к фото Мур с Уиллисом с его детьми она написала: «Семейное единение в лучшем виде. Люблю и скучаю по вам, ребята».

В ноябре 2019 года Таллула Уиллис рассказала о превращении матери в монстра после наркотиков. В сентябре Деми Мур обвинила Брюса Уиллиса в попытках превратить ее в домохозяйку.

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