Девушка разоблачила изменения внешности блогеров после фотошопа на своем примере

Американская визажистка и бьюти-блогерша Худа Каттан (Huda Kattan) разоблачила изменения внешности блогеров после фотошопа на своем примере и вызвала споры в сети. На ролик, появившийся на ее странице в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

37-летняя предпринимательница опубликовала ролик, в котором показала, как блогеры меняют свой внешний вид на фотографиях с помощью графического редактора. На размещенных кадрах Каттан продемонстрировала свои оригинальные снимки, а затем те же самые фото после коррекции в фотошопе.

Так, например, на первом коллаже визажистка сузила свою талию, а на втором — увеличила бедра. Помимо этого, блогерша убрала несовершенства кожи с помощью специально редактора. На последнем селфи Каттан сделала лицо стройнее, увеличив при этом губы и глаза.

По словам героини материала, таким образом она хотела показать подписчицам, что не следует доверять фотографиям, которые публикуются в социальных сетях. Пост американки стал вирусным и набрал 4,4 миллиона просмотров.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к ролику Катанны. Некоторые из них поблагодарили ее в комментариях под видео: «Спасибо за правду», «Ты права, многие имитируют внешность знаменитостей, жестко обрабатывая фото», «Обожаю тебя за честность».

В то же время другие юзеры обратили внимание на то, что Каттан сама ретуширует свои снимки для соцсетей, и обругали ее. «Ты смеешься над нами?», «Ты постоянно ретушируешь свои фото», «Ты сама полностью фейковая», «Господи, смысл твоего видео, если ты сама врешь своим поклонникам в соцсетях», — высказывались они.

В апреле блогерша нашла фотошоп на снимке Кайли Дженнер в бикини и пристыдила ее. Пользовательница с никнеймом residualdata опубликовала видео, на котором показала отличия фигуры бизнесвумен на снимке по сравнению с ее реальной внешностью. Блогерша отметила, что модель с помощью фотошопа уменьшила объем бедер, сузила талию и сделала живот более плоским.