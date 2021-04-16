Блогерша нашла фотошоп на снимке Кайли Дженнер в бикини и пристыдила ее

Блогерша нашла фотошоп на снимке предпринимательницы и телезвезды Кайли Дженнер и пристыдила ее в соцсети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница с никнеймом residualdata опубликовала видео, на котором показала отличия фигуры бизнесвумен на снимке по сравнению с ее реальной внешностью. На размещенных кадрах Дженнер позирует стоя напротив панорамного окна в вязаном бикини желтого цвета.

По словам блогерши, модель с помощью фотошопа уменьшила объем бедра, сузила талию и сделала живот более плоским. Автор ролика обратила внимание зрителей на «поплывшие» шторы в окне. «Штора около бедра Кайли стала изогнутой, когда кто-то с помощью фоторедактора придавал ее фигуре форму песочных часов», — пояснила блогерша.

Публикация residualdata стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров. Пользователи сети обругали Дженнер за чрезмерную ретушь фотографий. «Столько денег вложено в пластику, а она продолжает фотошопить себя», «Зачем вообще это делать?», «Поэтому я не верю снимкам в соцсетях», «Кайли, ты ужасна», — писали комментаторы.

В июле Кайли Дженнер сфотографировалась в откровенном наряде и также подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Она снялась в облегающем платье оранжевого цвета с коктейлем в руках. Поклонники звезды обратили внимание на «поплывший» бокал на фото и высмеяли ее.