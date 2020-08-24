Кайли Дженнер не выдержала критики фанатов и удалила снимок с явным фотошопом

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подверглась критике в сети из-за нелепой ошибки в ретуши фотографии. Соответствующий материал публикует Mirror.

Так, на своей странице в Instagram 23-летняя знаменитость разместила сторис, где попозировала в откровенном наряде белого цвета: на ней были легинсы и кроп-топ. Образ Дженнер дополнили небольшая сумка французского модного дома Louis Vuitton и множество золотистых украшений: кольца, часы и колье в виде цепи.

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По информации издания, фанаты обратили внимание на размытые участки на фоне предпринимательницы, а также на ее чересчур гладкую кожу. Дженнер обругали за обилие явного фотошопа на снимке, после чего она не выдержала и удалила его, отмечает Mirror.

В июле Кайли Дженнер сфотографировалась в откровенном наряде и также подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Она снялась в облегающем платье оранжевого цвета с коктейлем в руках. Поклонники звезды обратили внимание на «поплывший» бокал на фото и высмеяли ее.