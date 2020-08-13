Ким Кардашьян удалила фото с сестрой из душа после насмешек телеведущего

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян разместила фотографию, на которой она запечатлена в душе вместе с младшей сестрой Кайли Дженнер, однако вскоре удалила публикацию из-за насмешек в соцсетях. На это обратили внимание в Mirror.

На снимке, который 39-летняя Кардашьян выложила в честь 23-летия родственницы, женщины позировали в нижнем белье и мокрых белых футболках.

Публикация привлекла внимание популярного британского телеведущего Пирса Моргана, и в своем Twitter-аккаунте он назвал сестер странными.

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Пост стал вирусным: мнение знаменитости разделили и другие пользователи соцсети, посчитав фото слишком пошлым. «Самое лучшее поздравление — это голое фото с сестрой», «Только нарцисс поздравит сестру с днем рождения таким кадром», «Какое отношение к празднику имеет это вульгарное фото?» — язвили они в комменатриях.

После случившегося Ким Кардашьян удалила фотографию со своей страницы.

11 августа Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала снимки, сделанные во время празднования ее дня рождения. Бизнесвумен отметила свое 23-летие в сатиновом облегающем платье-корсете пудрово-розового цвета. Наряд был украшен бриллиантами, которые располагались на его верхней части в виде римских цифр XXIII.