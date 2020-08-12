Бывшая самая молодая миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась откровенным снимком. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом фото 23-летняя знаменитость попозировала топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла руками. Образ Дженнер дополнили черная шляпа с вуалью и кольцо. Публикация набрала больше 8,5 миллиона лайков.

Автором снимка стала украинский фотограф Саша Самсонова, которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

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Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы. «Кайли, ты безумно красивая», «Божественное создание», «Ты очень горяча!», «Отличная грудь», «Королева», — высказывались они в комментариях под постом.

Ранее 11 августа Кайли Дженнер отметила 23-летие в платье-корсете с бриллиантами. Наряд пудрово-розового цвета был украшен драгоценными камнями, которые располагались на его верхней части в виде римских цифр XXIII. Также телезвезда разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с маленькой дочерью Сторми.