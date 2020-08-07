Бывшая самая молодая миллиардерша в халате показала декольте на домашнем фото

Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян предпринимательницу Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, сфотографировали дома в откровенном виде. Публикация появилась в Instagram-аккаунте ее визажиста.

На снимке 22-летняя Дженнер позирует на кухне в распахнутом светло-розовом халате. Знаменитость демонстрирует на камеру декольте и работу звездного визажиста Эриела (Ariel) на лице: он наложил на ее веки тени бронзового цвета, а на губы — помаду нюдового оттенка. «Почти 23», — подписал пост мастер, делая отсылку к возрасту модели.

Публикация собрала 63 тысячи лайков. Поклонники похвалили красоту Дженнер и ее макияж в комментариях. «Она идеальная», «Никакой макияж мне не поможет выглядеть так, как она», «Вы — идеальный дуэт мастера и модели», «Свежа и красива, потрясающая работа», — высказались они.

Ранее в августе Кайли Дженнер снялась в откровенной съемке для китайской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. На размещенном снимке она позирует на стуле в облегающем латексном платье красного цвета. Наряд бренда Saint Laurent оформлен глубоким декольте и высоким разрезом.