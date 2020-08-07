Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в клипе в откровенном боди с леопардом

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках клипа на песню WAP рэперш Cardi B и Megan Thee Stallion. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах 22-летняя Дженнер медленно дефилирует по длинному коридору, оформленному в стиле мультфильма «Алиса в Стране чудес». Она одета в откровенное боди с мантией, глубоким декольте и леопардовым принтом, а также в ботфорты и длинные перчатки такой же расцветки.

В одной из сцен знаменитость проходит мимо очередной двери в коридоре, за которой ее встречает леопард.

Ранее в августе Кайли Дженнер снялась в откровенной съемке для китайской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. На размещенном снимке она позирует на стуле в облегающем латексном платье красного цвета. Наряд бренда Saint Laurent оформлен глубоким декольте и высоким разрезом.