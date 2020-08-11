Бывшая самая молодая миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала снимки, сделанные во время празднования ее дня рождения. Публикации во вторник, 11 августа, появились в ее Instagram-аккаунте.

Бизнесвумен отметила свое 23-летие в сатиновом облегающем платье-корсете пудрово-розового цвета. Наряд был украшен бриллиантами, которые располагались на его верхней части в виде римских цифр XXIII. Такое же число из страз было нанесено с левой стороны над ее грудью. «Спасибо, боже, за еще один год. За все победы и уроки... Я готова ко всему и благодарна за каждого из вас», — написала Дженнер.

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Кроме того, знаменитость разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с маленькой дочерью Сторми. На нем Дженнер обнимает девочку, которая задувает свечи на праздничном торте. «Мой лучший подарок», — заявила женщина под фото.

Ранее в августе Кайли Дженнер приняла участие в съемках клипа на песню WAP рэперш Cardi B и Megan Thee Stallion. На кадрах она медленно дефилирует по длинному коридору, оформленному в стиле мультфильма «Алиса в Стране чудес». Она одета в откровенное боди с мантией, глубоким декольте и леопардовым принтом, а также в ботфорты и длинные перчатки такой же расцветки.