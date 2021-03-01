Юлия Тимошенко прокомментировала слухи об изменениях в своей внешности

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала комментарий насчет слухов об изменениях в ее внешности. Об этом сообщает портал Tabloid.

«Я хочу успокоить всех ваших зрителей, я просто смогла 30 дней отдохнуть», — сказала Тимошенко корреспонденту телеканала Kyiv.Live. По словам бывшего премьер-министра Украины, ей удалось отдохнуть с семьей в период новогодних праздников. «Возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высок», — подчеркнула она.

Пластический хирург Сергей Дербак считает, что 60-летняя Тимошенко неоднократно обращалась к косметологическим процедурам. «Глядя на лицо Юлии Владимировны, видно, что были сделаны подтяжка лица, блефаропластика (пластика век) и контурная пластика», — отметил пластический хирург в интервью изданию. Он также добавил, что в ее скулы, вероятно, введены филлеры.

В январе сообщалось о том, что Юлия Тимошенко сменила имидж. Она пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады в новом образе. Известно, что последние несколько лет она появлялась на публике в очках, однако в этот раз вышла в свет без них.