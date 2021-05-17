Прохор Шаляпин проломил кровать Людмилы Гурченко

Российский певец Прохор Шаляпин вместе с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой посетил дачу народной артистки СССР. Он прилег на кровать знаменитости и проломил ее, сообщает «Комсомольская правда».

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Дача Гурченко находится в Подмосковье. Дача Гурченко находится в Подмосковье, дом площадью 150 квадратных метров расположен на десяти сотках. Королева приехала с Шаляпиным на дачу на выходные и провела певцу экскурсию по владениям. Оказавшись в спальне покойной актрисы, Шаляпин лег на кровать. В итоге мебель треснула, и певец провалился на пол.

Шаляпин и Королева решили отремонтировать поломанную доску и обнаружили под ней кольцо Гурченко. Его стоимость от трех до шести миллионов рублей. Внучка актрисы предположила, что при жизни бабушка обронила украшение и не смогла найти. «Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород», — отметил Шаляпин.

В марте 2021 года Королева рассказала о наследстве, которое оставила Гурченко. В качестве примера родственница актрисы назвала дачу, где хранятся сервиз, платья, распечатки сценариев с пометками и статуэтки. Королева выразила надежду, что в будущем дачный дом станет музеем звезды советского кино.