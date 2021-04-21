Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева заявила о пропаже драгоценностей народной артистки СССР. Об этом родственница звезды рассказала «Комсомольской правде».

37-летняя Королева пришла на премьеру комедии «Любовь и монстры» в диадеме. Общаясь с журналистам, она отметила, что это украшение не принадлежало ее бабушке. «После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты — вопрос к Люсиному вдовцу. Мы с ним не общаемся», — рассказала женщина.

Говоря о вдовце, Королева имела в виду продюсера Сергея Сенина. «У меня сейчас идут суды за имущество с моим отцом. Мне достался только загородный дом и земля», — подчеркнула внучка звезды советской эстрады.

В марте текущего года внучка Людмилы Гурченко рассказала об оставленном советской артисткой наследстве. Елена Королева сказала, что является наследницей дома-дачи певицы. Она также поведала о памятных и ценных вещах, которые остались от звездной бабушки.