Полиция раскрыла дело о краже драгоценностей Наташи Королевой на миллионы рублей

Полиция раскрыла дело о хищении драгоценностей российской певицы Наташи Королевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По факту кражи трех тысяч евро наличными и украшений стоимостью пять миллионов рублей задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц. Она также известна как поп-исполнительница Милана Миломанова.

Отмечается, что женщина была автором интимного видео с супругом Королевой стриптизером Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко) и его любовницей Анастасией Шульженко. После публикации ролика осенью 2020 года разразился скандал, связанный с изменой Глушко своей жене.

О хищении стало известно после того, как Королева вернулась из отпуска и не обнаружила у себя дома драгоценностей и крупной суммы наличных. Тогда певица написала заявление в правоохранительные органы по факту произошедшего.