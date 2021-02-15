Наташа Королева и Тарзан выступили на вечеринке для взрослых с секс-игрушками

Певица Наташа Королева и ее муж, стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) выступили на вечеринке для взрослых в ночь на 14 февраля, День святого Валентина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что организаторы вечеринки, на которой выступала звездная пара, установили среди декораций стенд с экзотическими секс-игрушками. Королева показала их подписчикам в соцсетях. На следующий день после выступления певица отправилась с мужем в Париж.

В январе Королеву пристыдили в сети из-за видео с изменявшим ей мужем. Артистка выложила клип на новую песню, в котором гуляет по тропическому пляжу с Тарзаном.

В сентябре стало известно, что пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены, объявив, что после этой ночи из его квартиры пропали три тысячи евро и ювелирные украшения общей стоимостью пять миллионов рублей.