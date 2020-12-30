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Полиция возбудила уголовное дело из-за порноролика с Тарзаном

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Сергей Глушко
Сергей Глушко
Фото: @tarzan___official

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за порноролика со стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Правоохранители начали расследование после размещения в некоторых Telegram-каналах и интернете видеозаписи с участием супруга поп-певицы Наташи Королевой. Специалисты, проводившие экспертизу, заключили, что в ролике содержится порнография.

Дело возбуждено по статье УК РФ 242.3 «б» («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием Интернета»). Следствие будет вести УВД по Западному округу Москвы.

24 ноября Тарзан обращался в полицию с заявлением о шантаже. Неизвестные требовали у него долг в размере двух миллионов рублей. Если Глушко не передаст им деньги, они намеревались разместить в интернете «порочащую информацию личного характера».

В сентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее муж Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.

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