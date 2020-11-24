Неизвестные потребовали у Тарзана вернуть долг

Неизвестные потребовали у стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, вернуть долг в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot с ссылкой на свой источник.

По информации издания Глушко обратился к сотрудникам правоохранительных органов с жалобой. У Тарзана вымогали два миллиона рублей.

Поводов для неизвестных потребовать деньги стал некий долг. Но Глушко отметил, что такую сумму ни у кого не занимал.

По словам стриптизера, он должен передать им эти деньги. В противном случае злоумышленники планировали разместить о Глушко в Интернете «порочащую информацию личного характера».

В ноябре стало известно, что Тарзан изменял своей жене, певице Наташе Королевой, сразу с двумя любовницами. Глушко заявил, что его шантажируют роликом с якобы существующей записью домашнего видео с изменой.