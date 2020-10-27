Тарзан посвятил Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами

Стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) посвятил певице Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Глушко назвал себя рубахой-парнем, который «всем улыбался, дружил». Потом в его жизни наступила черная полоса, ощущения от которой танцор сравнил с брызгами чернил в лицо.
«Жил один парень-рубаха ,
Жил, пел, плясал, не тужил,
Не смел он обидеть и птаху,
Всем улыбался, дружил.
Думаете, это сказка?
Нет, это было со мной,
Но в разноцветные краски
Кто-то вдруг плюнул слюной,
И все вокруг как поплыло,
Цвет получился дурной,
Будто в лицо мне чернила
Брызнули кто-то волной...»
Стриптизер отметил, что чувствовал себя раздавленным и поверженным, однако на помощь пришла супруга. Королева появилась в стихотворении мужа в образе ангела.
«Крикнуть хочу — не услышат,
Плакать хочу — не поймут,
Люди, как серые мыши,
Все мое тело грызут...
Я был настолько раздавлен,
Повержен,
Думал, что ангелами
Отвержен.
Где же вы так высоко
летите?
Разве помочь вы мне
не хотите?
Вслушиваюсь в небеса —
Тишина....
«Здесь я», — вдруг тихо сказала
Она...»
В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Глушко признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Позднее актриса Ксения Чернова также показала откровенную переписку со стриптизером. По словам Черновой, ее связь с Тарзаном длилась более полутора лет.