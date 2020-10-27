Тарзан посвятил Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами

Стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) посвятил певице Наташе Королевой стихотворение после скандала с изменами. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Глушко назвал себя рубахой-парнем, который «всем улыбался, дружил». Потом в его жизни наступила черная полоса, ощущения от которой танцор сравнил с брызгами чернил в лицо.

«Жил один парень-рубаха ,

Жил, пел, плясал, не тужил,

Не смел он обидеть и птаху,

Всем улыбался, дружил.

Думаете, это сказка?

Нет, это было со мной,

Но в разноцветные краски

Кто-то вдруг плюнул слюной,

И все вокруг как поплыло,

Цвет получился дурной,

Будто в лицо мне чернила

Брызнули кто-то волной...»

Стриптизер отметил, что чувствовал себя раздавленным и поверженным, однако на помощь пришла супруга. Королева появилась в стихотворении мужа в образе ангела.

«Крикнуть хочу — не услышат,

Плакать хочу — не поймут,

Люди, как серые мыши,

Все мое тело грызут...

Я был настолько раздавлен,

Повержен,

Думал, что ангелами

Отвержен.

Где же вы так высоко

летите?

Разве помочь вы мне

не хотите?

Вслушиваюсь в небеса —

Тишина....

«Здесь я», — вдруг тихо сказала

Она...»

В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Глушко признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. Позднее актриса Ксения Чернова также показала откровенную переписку со стриптизером. По словам Черновой, ее связь с Тарзаном длилась более полутора лет.