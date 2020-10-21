Любовница Тарзана осудила поведение Королевой на интервью у Собчак

Актриса Анастасия Шульженко, любовница стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, осудила поведение певицы Наташи Королевой на интервью у журналистки Ксении Собчак. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Шульженко опубликовала фотографию, на котором прижимается к Тарзану. «Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг», — написала актриса в подписи к фото.

Кроме того, любовница Тарзана выразила благодарность средствам массовой информации. «Я им хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность защитить себя», — отметила Шульженко. По ее словам, «люди со звездой во лбу могут творить, что угодно».

Шульженко также рассказала, что была вынуждена принимать участие в различных ток-шоу, чтобы отстоять свою невиновность. По мнению актрисы, Королева оклеветала ее, чтобы отомстить за измену супруга.

13 октября Королева рассказала, что Шульженко собиралась стать суррогатной матерью их с Тарзаном ребенка. После одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться.

В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока Наташа Королева была на южном курорте. Стриптизер признал измену. Из квартиры после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже.