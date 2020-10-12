Наташа Королева рассказала о реакции сына на измену Тарзана

Певица Наташа Королева рассказала о реакции сына Архипа на измену ее мужа, стриптизера Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко). Запись интервью опубликована на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

По словам артистки, 18-летний молодой человек заметил, что в семье «происходит какая-то заморочка». «Он говорит: "Мама, а чего вы паритесь? Да ерунда все. Расслабьтесь, блин. Вы постарели. Я вспоминаю вас 10 лет назад — вы бы вообще даже внимание на это не обратили"», — отметила Королева.

Исполнительница призналась, что именно легкое отношение Архипа помогло «снизить градус напряжения». Сын попросил певицу никому ничего не доказывать в сложившейся ситуации, а также подумать о том, что «разрушение всегда дает новый шанс».

Тарзан заявил, что пока не обсуждал случившееся с Архипом. По мнению Глушко, сын изменил свое отношение к нему. При этом он добавил, что ребенок прислушивается к его мнению в различных бытовых вопросах.

В сентябре стало известно, что пока супруга Тарзана Наташа Королева отдыхала на южном курорте, тот провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».