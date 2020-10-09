Любовница Тарзана подала на него в суд и обвинила в нанесении травм

Актриса Анастасия Шульженко подала гражданский иск к бывшему любовнику, стриптизеру Сергею Глушко, известному как Тарзан. Об этом рассказал адвокат артистки Вадим Лялин, передает РЕН ТВ.

По словам защитника Шульженко, актриса получила травмы во время встречи с ответчиком. Он не уточнил, кто именно нанес артистке травмы: «Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение».

«Стоит задача привлечь к ответственности за содеянное и сделать так, чтобы человек не отвечал за то, чего не совершал», — объяснил Лялин.

В сентябре стало известно, что пока супруга Тарзана Наташа Королева отдыхала на южном курорте, тот провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция». Шульженко, в свою очередь, сообщила о страхе за свою жизнь из-за ревности Королевой.