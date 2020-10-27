Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером

Актриса Ксения Чернова показала откровенную переписку со стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале.

По словам Черновой, ее связь с Тарзаном длилась более полутора лет. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.

Актриса предъявила фрагмент откровенной переписки с мужем певицы Наташи Королевой. В эфире программы Чернова заявила, что не собирается ничего пояснять и что-то кому-то доказывать.

Тайная любовница Тарзана познакомилась с ним за кулисами спектакля «Казанова», где стриптизер исполнял главную роль. «Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц», — рассказала Чернова. Она также отметила, что интимная связь со стриптизером началась через полгода после начала занятий.

В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Стриптизер признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро. О сложившейся ситуации и шантаже Тарзан и Королева подробно рассказали в интервью журналистке Ксении Собчак.