Любовница Тарзана собиралась стать суррогатной матерью ребенка Наташи Королевой

Певица Наташа Королева рассказала, что любовница ее мужа Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, собиралась стать суррогатной матерью их ребенка. Об этом она сообщила в интервью журналу «Караван историй», опубликованном на сайте 7дней.ру.

Как утверждает исполнительница, после одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться. Она сказала Тарзану, что готова выносить ребенка для семейной пары. «В его телефоне она так и записана: Настя суррогат», — пояснила Королева.

«Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей (настоящее имя Тарзана Сергей Глушко — прим. «Ленты.ру») с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться», — вспомнила певица.

Она рассказала, что в один день Тарзан и Шульженко договорились встретиться в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.

Королева подчеркнула, что не считает случившееся изменой. Она заявила, что ее мужа подставили, и предположила, что ему что-то подсыпали в чай.

В сентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».