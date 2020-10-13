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Любовница Тарзана собиралась стать суррогатной матерью ребенка Наташи Королевой

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Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан
Фото: @koroleva__star

Певица Наташа Королева рассказала, что любовница ее мужа Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, собиралась стать суррогатной матерью их ребенка. Об этом она сообщила в интервью журналу «Караван историй», опубликованном на сайте 7дней.ру.

Как утверждает исполнительница, после одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться. Она сказала Тарзану, что готова выносить ребенка для семейной пары. «В его телефоне она так и записана: Настя суррогат», — пояснила Королева.

«Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей (настоящее имя Тарзана Сергей Глушкоприм. «Ленты.ру») с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться», — вспомнила певица.

Она рассказала, что в один день Тарзан и Шульженко договорились встретиться в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.

Королева подчеркнула, что не считает случившееся изменой. Она заявила, что ее мужа подставили, и предположила, что ему что-то подсыпали в чай.

В сентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».

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