Шантажировавших Тарзана вымогательниц задержали с поличным

Вымогательницы, шантажировавшие стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Полиция провела «контрольную закупку» у владельцев компромата на Глушко. Операция проходила в одном из московских ресторанов, по информации Telegram-канала «112» это был «Топчан» на улице Сергия Радонежского.

К сотрудникам правоохранительных органов в штатском за деньгами явилась 49-летняя Антонина Саввидис. Вымогательницу задержали с поличным.

Выяснилось, что женщина нигде официально не работала и не имела постоянного места жительства и прописки. Задержана также и ее 21-летняя подельница, Екатерина Колисниченко, обе они из Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вымогательство»). Саввидис и Колисниченко под подпиской о невыезде.

24 ноября Тарзан обратился в полицию с заявлением о шантаже. Неизвестные требовали у него долг в размере двух миллионов рублей. Если Глушко не передаст им деньги, они намеревались разместить в интернете «порочащую информацию личного характера».