Наташа Королева уехала в Африку после скандала с изменами Тарзана

Украинская певица Наташа Королева уехала в Африку после скандала с изменами стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. О поездке артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь», — написала исполнительница.

По словам звезды, прошедший год сильно ударил по ее семье и устроил проверку отношений с мужем. Королева отметила, что устала от ошибок близких друзей, выдуманных скандалов и предательств.

В другом посте Королева рассказала, что эта поездка стала настоящей проверкой себя и мощной перезагрузкой. Она пояснила, что отправилась в Африку, чтобы принять участие в шоу «Племя», который покажут на телеканале «Пятница».

В сентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».