Наташа Королева обратилась к подписчикам в связи со скандальным видео Дзюбы

Певица Наташа Королева обратилась к своим подписчикам в связи со скандальным видео Дзюбы. Артистка опубликовала пост об этой ситуации в своем Instagram-аккаунте.

Королева назвала Дзюбу «великим спортсменом современности». По мнению певицы, футболист стал «очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео».

Артистка возмутилась «надругательством над неприкосновенностью частной жизни». «Сколько судеб еще надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым?» — спросила Королева у подписчиков.

Певица попросила прекратить травлю публичных людей. «Все мы, каждый из нас, состоим из плоти и крови, имеем свои "скелеты в шкафу"», — заявила Королева.

Ранее артистка пережила измену своего мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. В сентябре, пока она была на курорте, Глушко провел ночь с двумя женщинами. Из квартиры звездной пары исчезли ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.