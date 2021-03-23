Внучка Людмилы Гурченко рассказала о наследстве народной артистки

Внучка Людмилы Гурченко рассказала об оставленном народной артисткой СССР наследстве. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

37-летняя Елена Королева является наследницей дома-дачи эстрадной певицы. Женщина поведала о памятных и ценных вещах, которые остались от звездной бабушки.

«На даче ничего не тронуто, все как было — так и осталось. Дом сохранил дух Люси в первозданном виде. Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками, там она просматривала присланные ей варианты. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в свое время», — поделилась внучка звезды советского кино. Она отметила, что вопрос о наследстве актрисы остается открытым, однако перед днем памяти Гурченко предпочитает не вспоминать об этом.

В ноябре 2020 года бывший муж эстрадной певицы и актрисы Людмилы Гурченко, композитор Константин Тобяшевич рассказал о попытке самоубийства артистки. Он отметил, что это произошло во время одной из ссор экс-супругов.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.