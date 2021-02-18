Оценено наследство Андрея Мягкова

Из недвижимого имущества у народного артиста России Андрея Мягкова были только квартира и дача. Наследство актера оценила «Комсомольская правда».

По информации издания, Мягков жил скромно, отказывался от крупных гонораров. Лишь изредка он соглашался на съемки в кино и театральные постановки. В издании сослались на интервью Дмитрию Гордону, в котором Мягков говорил: «Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли <…> В материальном смысле я, может быть, не благоденствую. Перед тем как купить, смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит». По оценке «Комсомольской правды», в качестве пенсии, учитывая все надбавки, народный артист России получал около 60 тысяч рублей в месяц.

С советских времен у Мягкова и его супруги имелась квартира в районе Дорогомилово и дачный участок в Подмосковье. В семье была одна машина — Volkswagen Tiguan. Из прямых наследников актера только его жена — 77-летняя Анастасия Вознесенская. Детей у пары не было.

Андрей Мягков скончался 18 февраля в Москве. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность.

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